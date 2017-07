Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Menno Koch (r.) in duel met Oleksandr Zinchenko

NAC Breda doet opnieuw zaken met PSV

1 uur geleden

In navolging van Rai Vloet ruilt ook Menno Koch PSV in voor een avontuur bij NAC Breda. De verdediger, die in het verleden al op huurbasis uitkwam voor de promovendus, tekent een contract voor drie jaar.