Boogerd blikt vooruit: 'Kittel steekt er nog bovenuit'

Vierde etappe Mondorf-les-Bains – Vittel 207,5 kilometer, vlakke etappe

Foto: Tour de France

De vierde etappe start in Mondorf-les-Bains, de woonplaats van oud-renner Frank en Andy Schleck. Een massasprint lijkt onontkoombaar in de straten van Vittel. De laatste kilometer voor de finish loopt iets op.

Michael Boogerd

Foto: ANP

"Opnieuw een vlakke rit en in de eerste week van de Tour weet je dat de sprintersploegen dan zeker de controle over het peloton hebben", aldus Boogerd, winnaar van twee Tour-etappes. "De verhoudingen in het sprintersgilde zullen vandaag al duidelijk worden."

Marcel Kittel Foto: AFP

"De top is momenteel vrij breed. Ik denk dat Marcel Kittel nog boven de rest uitsteekt. André Greipel lijkt dit jaar wat minder rap, terwijl Mark Cavendish na zijn opleving vorig jaar nu lange tijd ‘out’ is geweest door de ziekte van Pfeiffer. Naast deze top drie zie ik genoeg sprinters die alsmaar beter worden zoals Démare, Bouhanni en Groenewegen."

