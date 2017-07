premium

Groenewegen: 'Een flinke elleboog van Sagan'

37 min geleden

Dylan Groenewegen was niet te spreken over de actie van Peter Sagan in de slotsprint van de vierde etappe van de Tour de France. De wereldkampioen kwam, al dat niet bewust, in botsing met Mark Cavendish en de Brit kwam zwaar ten val. "Het was een flinke elleboog van Sagan", zei de Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo.