De Hagenaar was dinsdag niet opgewassen tegen Frances Tiafoe. De negentienjarige debutant op het Londense gras sloeg toe in vier sets, 6-3 3-6 7-6 (5) 7-5.

Veel verschil was er niet. Zo verloor Haase de derde set pas in de tiebreak, nadat de hij eerst nog wel twee setpoints had weggeslagen. Bij de derde had Tiafoe wel succes.

In de vierde set leverde Haase weliswaar meteen zijn eigen opslag in, maar vervolgens liep hij uit naar 4-1. De Nederlander gaf zijn opponent echter de kans terug te komen. Bij 5-5 plaatste de Amerikaan de beslissende break naar 6-5, kort nadat Haase een setpoint had gemist.