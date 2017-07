Volgens Haase lag een matige tiebreak in de derde set ten grondslag aan zijn verlies in de eerste ronde. "In de tiebreak nam ik de juiste beslissingen, maar voerde ik het slecht uit. Ik sloeg vier of vijf ballen fout, en allemaal onnodig", liet de balende Hagenaar weten.

In de vierde set lagen er kansen om een beslissende set te forceren, maar Haase slaagde er niet in om een 4-1 voorsprong uit te bouwen. Ook een setpunt op 5-4 was net niet aan de Nederlander besteed. Een geweldige veeg met zijn forehand belandde net achter de baseline. "Dat scheelde niks. Achteraf bleek het punt bij een 4-1 en 0-15 stand ook belangrijk. Hij was helemaal de kluts kwijt. Ik sla een bal in, maar die wordt uitgegeven."

Haase erkende dat zijn tegenstander, een 19-jarige hardhitter, goed voor de dag kwam. "Ik heb mijn kansen gehad, maar ik had zeker niet het betere van het spel. Hij serveerde goed en retourneerde af en toe ook sterk", aldus de nummer 38 van de wereld.