Het start een samenwerking met JVOZ (Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland), dat eerder werd opgericht door oud-Spartanen Gérard en Dennis de Nooijer, samen met de nog bij Sparta actieve Dolf Roks (hoofd jeugdopleiding).



Door de instroomconstructie bij de KNVB, zal het vrouwenelftal eerst in de derde klasse zaterdag uitkomen onder de naam Sparta/JVOZ. Van daaruit zal ‘op een duurzame manier’ worden toegewerkt naar een Eredivisiewaardige selectie, door uiteraard de samenwerking met JVOZ, maar ook met een opleidingspartner als Excelsior Maassluis.



Naast de start in de derde klasse, gaat Sparta de vrouwen intensief opleiden met oefenwedstrijden tegen andere clubs uit het betaalde voetbal die wél al een volwaardige vrouwentak hebben. Die wedstrijden gaan plaatsvinden op Het Kasteel, waar naast het reguliere programma ook extra trainingen zullen worden afgewerkt.



Sparta is tevens gastheer voor het komende EK voor vrouwen in eigen land. Zo spelen de Nederlandse vrouwen donderdag 20 juli hun tweede groepsduel tegen Denemarken op Het Kasteel. Daar vinden nog drie groepsduels en een achtste finale plaats.



Sparta is de derde Rotterdamse club die zich nu intensief richt op vrouwenvoetbal. Feyenoord start komend seizoen met een selectie Onder 13 en Onder 15 en wil toegroeien naar een volledige voetbalacademie voor meiden tot 18 jaar. Dat moet uiteindelijk ook resulteren in een selectie die deelneemt aan de Eredivisie Vrouwen. Eerder nog kwam Excelsior Rotterdam een samenwerking met BVV Barendrecht overeen. Excelsior/BVV Barendrecht komt vanaf komend seizoen wel uit in de Eredivisie voor vrouwen.