Cavendish moet strijd staken

De hard gevallen Britse sprinter van Dimension Data gaat woensdag niet meer van start voor de vijfde rit van de Tour de France. Dat meldde zijn ploeg dinsdagavond.

Cavendish werd dinsdag in de massasprint van de vierde etappe door Peter Sagan ten val gebracht. De Brit liep bij de harde klapper een schouderblessure op.

Unfortunately, @MarkCavendish has been forced to withdraw from #TDF2017.

You'll find info & quotes in our new app: https://t.co/IkgkI0GzF6 pic.twitter.com/vTx6EP3Tkk — Team Dimension Data (@TeamDiData) 4 juli 2017

"Ik ben natuurlijk heel teleurgesteld", stelde Cav in een eerste reactie. "Het team was geweldig vandaag. Ze voerden het plan dat we hadden gemaakt tot in perfectie uit. Ik voelde dat ik op een goede plek zat en de rit kon gaan winnen. Het is heel treurig dat ik de zege ben misgelopen en nu zelfs de Tour, een koers die centraal staat in mijn carrière, moet verlaten. Ik wens mijn teamgenoten veel succes toe. Ik ga ze nu via de televisie volgen."

De Slowaakse wereldkampioen, die een dag eerder nog de derde rit op zijn naam had geschreven, werd naar aanleiding van zijn actie uit de Tour gegooid door de jury.

De Fransman Arnaud Démare van FDJ hield zijn hoofd koel in de chaotische sprint en mocht als winnaar naar het podium.

