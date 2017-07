„Karsdorp is hier een grote speler geworden”, vervolgt Diks. „Ik hoop hier ook zo goed te worden. Ik ben een zelfde type speler. Voor mij is de rol zoals Feyenoord die ziet perfect. Met mijn karakter en hoe ik de rechtsbackpositie zelf wil invullen”, zegt Diks, die binnen twee seizoenen naar Fiorentina – vorig seizoen de nummer acht in de Serie A - kon vertrekken.

De Italianen legden bijna drie miljoen euro voor hem neer. Zij zagen dat hij op zijn negentiende de voetballende kwaliteiten en het karakter bezat om bij hen in de Italiaanse subtop te kunnen doorbreken. Maar na een half jaar wachten op zijn kans („Ik trainde goed, maar kwam niet aan de beurt”), keerde hij op huurbasis terug naar Vitesse.

Nu is hij op huurbasis in De Kuip, zonder optie tot koop. Fiorentina wilde niet meegeven in de onderhandelingen rond de verdediger, die zij nog tot medio 2021 onder contract hebben staan. „Maar van mij had die optie tot koop wel gemogen”, zegt Diks, die wel snel duidelijkheid kreeg van zijn Italiaanse werkgever en nu in ieder geval een hele voorbereiding kan meedraaien. „Als het hier bevalt en Feyenoord vindt mij goed genoeg om te blijven, dan kan een verkoop alsnog aan de orde komen. Maar dat ligt allemaal aan dit jaar. Ik moet gewoon strijden voor mijn plek en laten zien dat ik hier thuis hoor.”