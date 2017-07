Daarbij wordt gedacht aan een bedrag tussen 2 en 3 miljoen euro voor de bijna 31-jarige Guardado, die twee jaar geleden voor 2,8 miljoen euro is overgenomen van Valencia. Die vraagprijs zal een terugkeer van Guardado in Spanje naar verwachting niet in de weg staan.

Als de clubs tot een akkoord zijn gekomen, wil PSV direct doorpakken met de multifunctionele AZ-speler Derrick Luckassen, die bovenaan het verlanglijstje staat. Luckassen kan als controlerende middenvelder, centrumverdediger én rechtsback uit de voeten en imponeert met zijn kracht, snelheid en postuur.

Het aanstaande vertrek van Guardado levert ruimte op in het salarishuis van PSV. Naast het binnenhengelen van Luckassen is het voor langere tijd aan zich binden van Marco van Ginkel een topprioriteit. Chelsea maakt vooralsnog geen haast om met PSV in onderhandeling te gaan over een definitieve overname. „We zijn er volop mee bezig”, aldus trainer Phillip Cocu. „Ik hoop over Marco zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. We gaan niet tot augustus wachten.”