„Het is maar 5,5 kilometer, maar er zitten hele steile stukken tussen. Dit is echt wel een eerste graadmeter voor de klassementsrenners", weet ook Servais Knaven, ploegleider van Team Sky.

De aankomst op de Vogezen-col zou deze Tour vandaag al in een houdgreep kunnen nemen. „Als Froome hier weer uithaalt, kan het sterke Sky wel eens heel dominant gaan koersen”, aldus BMC-ploegleider Valerio Piva, die met Richie Porte een van de podiumklanten in de ploeg heeft.

Foto: EPA

Sky staat er immers al crescendo voor, met drie renners bij de eerste tien. De gele trui is in handen van meesterknecht Geraint Thomas en Froome zit van alle klassementsrenners in een fluwelen zetel.

Vooral ook psychologisch kan tijdswinst van Froome een tik betekenen, omdat er maar weinig kansen zijn om dit tijdverlies ergens terug te halen, realiseert zich ook Steven de Jongh, ploegleider van Alberto Contador. „Er zijn maar drie aankomsten bergop, dus hier moet het eigenlijk gebeuren”, aldus de Nederlander in dienst van Trek-Segafredo, die verwacht dat zijn kopman de aanval kiest.

„Hij wil graag en de vorm is goed. We kunnen niet wachten met de aanval te kiezen, zeker niet tot de slottijdrit in Marseille”, zo doelt hij op de betere tijdrijderskwaliteiten van Froome. „Elk moment dat er een kans is, moeten we aangrijpen.”