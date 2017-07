Boogerd blikt vooruit: 'Dit is zeker geen gewone berg'

5e etappe Vittel - La Planche des Belles Filles 160,5 kilometer, bergetappe

Al in de vijfde etappe krijgt het peloton de eerste échte klim van deze Tour de France voor de kiezen. De finish ligt vandaag na 160,5 kilometer op de top van La Planche des Belles Filles, een col van de eerste categorie. In het recente verleden pakten Chris Froome (2012) en Vincenzo Nibali (2014) hier de dagzege. De klim van 5,9 kilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5%.

Michael Boogerd

"Ik vind het prachtig dat er na vijf dagen al een zware aankomst bergop is", aldus Michael Boogerd. "La Planche des Belles Filles is echt een col. Liefst 5,9 kilometer met op het einde nog een strook van 20%. Twee keer zat deze reus van de Vogezen in het Tour-parcours. Twee keer zag je dat de beste klimmer van de ronde hier zegevierde."

"In 2012 toonde Froome zich hier al de betere klimmer tegenover Wiggins. Nibali won er in zijn dominante Tour van 2014. Dit is zeker geen gewone berg. Wanneer je bij aanvang van de Tour nog niet top bent, is dit een heel gevaarlijke klim. De klassementsrenners moeten hier aan de bak."

