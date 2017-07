Cancellara waarschuwt voor Planche van de Verzuurde Benen

De klim was vijf jaar geleden een ontdekking van de Tour-organisatie. Een 5,5 kilometer lange weg omhoog die 453 hoogtemeters overbrugt met een maximale hellingsgraad van 14%. Een kleintje in vergelijking met de Alpenreuzen en zeker geen reuzendoder. Toch heeft het paadje naar het zwarte meer inmiddels ook een reputatie in l’histoire du Tour, weet ook Servais Knaven, ploegleider van Team Sky. „Het is maar 5,5 kilometer, maar er zitten hele steile stukken tussen. Dit is echt wel een eerste graadmeter voor de klassementsrenners.”

„Een lelijke klim. Je zult er de Tour niet winnen, maar je kunt wel kostbare tijd verliezen”, zei Steven Kruijswijk in 2014, toen hij de col samen met Bauke Mollema verkende. De inmiddels gestopte Fabian Cancellara deed daar nog een schepje bovenop. „Ik snap niets van die naam. Ze kunnen het beter de Planche van de Verzuurde Benen noemen.”

Lees het hele artikel over La Planche des Belles Filles in de Premium-editie van DeTelegraaf/Telesport

LIVE

Volg de vijfde etappe van de Tour de France vanaf 13:00 uur op de voet via onze LiveWidget.