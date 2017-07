Dolberg: 'Geen reden weg te gaan bij Ajax'

Dolberg reageerde in het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk ook op de komst van collega-spits Klaas Jan Huntelaar. "Hij is een ervaren speler. "Ik hoop iets van hem te kunnen leren. Hij is een erg goede spits en heeft in zijn carrière veel gescoord, dus ik denk niet dat ik zomaar de eerste spits ben. Ik moet laten zien dat ik de beste ben."

Ajax zit momenteel in Zittertal om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers sluiten het trainingskamp zaterdag af met een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen.