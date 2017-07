Sluiter: 'In goede en slechte tijden achter Kiki'

Bertens vond dinsdag in de eerste ronde van Wimbledon haar Waterloo tegen de Roemeense Sorana Cirstea (6-7 (4) en 5-7). Niet alleen de tennisster was na afloop teleurgesteld, maar ook Sluiter maakte een gelaten indruk. "Het is duidelijk dat ik haar niet uit die vicieuze cirkel krijg."

Een dag later maakt Sluiter een statement op Twitter, omdat hij graag iets over zichzelf en Bertens kwijt wilde. 'Dat ik onvoorwaardelijk achter Kiki sta, in goede en slechte tijden. Onze manier van werken heeft successen opgeleverd. Daar gaan we, met behulp van de gehele staf, alles aan doen om dat weer voor elkaar te krijgen.'

'Kiki probeert alles om het beste uit haar carrière te halen. En daar kun je alleen maar fucking trots op zijn.'