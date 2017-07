"Iedereen mag een mening hebben over de crash, maar onthoud dat dit 'maar' sport is. Mijn familie en mij bedreigen via social media slaat helemaal nergens op. Respecteer dat", stelde de 32-jarige Cavendish gelaten, terwijl hij in een luidruchtig vliegtuig op weg naar huis zat.

Lees ook:

- Aru: goed gekeken naar Nibali

- Froome: 'Gele trui voelt als beloning'

- Van Baarle realistisch: 'Zij zijn betere klimmers'

- Froome pakt gele trui, Aru deelt tikje uit

- Cavendish: jurybesluit Sagan moedig

- Sagan: 'Ik accepteer uitsluiting, maar ga niet akkoord'

"Stuur alsjeblieft niet meer van dit soort dingen naar mij en familie. Alvast bedankt en nog bedankt voor de vele steunbetuigingen. Ik wens jullie veel plezier toe met het restant van de Tour."

Cavendish sprak bovendien mooie woorden richting Peter Sagan, die hij niets kwalijk neemt. "Helaas hoort dit soort dingen bij het wielrennen. Zeker in chaotische sprints kan zoiets gebeuren. Jullie moeten weten dat het tussen Peter en mij allemaal goed zit. Peter is direct na afloop van de rit langs gekomen om sorry te zeggen en heeft me 's avonds ook nog gebeld. Dat laat zien hoe hij is. Hij is een fantastische wereldkampioen en een goed uithangbord voor de sport."

Bekijk hier de uitslag van de vijfde etappe en de standen in de diverse klassementen.