Telesport Samenvatting 5e rit Tour: knuffelende Belgen en kussen voor Aru

18 min geleden

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) en Jan Bakelants (AG2R) reden woensdag in de vijfde etappe van de Tour de France lange tijd op kop, maar uiteindelijk was het Fabio Aru (Astana) die op La Planche des Belles Filles zegevierde. Chris Froome nam de gele trui over van zijn Sky-teamgenoot Geraint...