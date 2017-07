De nummer zeven uit de Russische competitie was in Kirchdorf in Oostenrijk met 1-0 te sterk voor het team van trainer Erik ten Hag. Vjatseslav Krotov maakte in de derde minuut het doelpunt.

Bij FC Utrecht deed oud-Ajacied Urby Emanuelson, die sinds maandag meetraint bij de nummer vier uit de eredivisie, de tweede helft mee.

Utrecht is in voorbereiding op de wedstrijden in de tweede voorronde van de Europa League, op 13 en 20 juli. De tegenstander is donderdag bekend. Dan spelen Valetta F.C. uit Malta en S.S. Folgore uit San Marino voor de tweede keer tegen elkaar. Valletta had de thuiswedstrijd tegen Folgore in de eerste voorronde vorige week met 2-0 gewonnen.