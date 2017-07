VIDEO - Medvedev vernedert scheidsrechter

Na afloop van zijn nederlaag tegen de Belg Ruben Bemelmans (6-4, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3) gooide de 21-jarige tennisser met muntgeld richting umpire Mariana Alves, die in zijn ogen enkele fout beslissingen had genomen.

Medvedev throws money at the umpire after losing and having 5 overrules against him. #Wimbledon #Wimbledon2017 #Tennis pic.twitter.com/j0rCWu1SwX — Sdc (@sdc1982) 5 juli 2017

"Het was heel dom van me. Ik was teleurgesteld en gefrustreerd. De hele wedstrijd liep het al niet. Ik baalde van enkele beslissingen, maar soms zit het gewoon tegen. Toen ik mijn spullen pakte om weg te lopen, zag ik mijn portemonnee en in het heetst van de strijd deed ik iets heel doms. Ik wil bij dezen mijn excuses aanbieden."

Medvedev kan een boete van ongeveer 17.500 euro tegemoet zien als de organisatie hem beticht van onsportief gedrag. De Rus kan zijn prijzengeld aanwenden voor die eventuele boete. Met zijn plaats in de tweede ronde incasseerde hij een bedrag van om en nabij de 65.000 euro.

In april 2016 raakte Medvedev ook al in opspraak. Hij misdroeg zich na een partij met de Amerikaan Donald Young door de objectiviteit van de eveneens donkere umpire in twijfel te trekken.