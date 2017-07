"Ik ben niet tevreden. Ik haat het om excuses te maken, maar ik had zware steken in mijn zij. Daardoor kon ik gewoon niet zoveel uitrichten", aldus Bennett, die op 1'07" van ritwinnaar Fabio Aru van Astana over de finishstreep kwam, in gesprek met RTL7.

"Ik had meer van mezelf verwacht. Ik heb niet geleverd", ging de winnaar van de Ronde van Californië verder. "Het is jammer van die domme steken. Dat is iets voor dikke mensen op de bank. Niet voor een wielerprof."

De klimmer, op 2'34" van geletruidrager Chris Froome, de nummer 25 van het algemeen klassement, wilde zich niet verschuilen achter het hoge tempo dat het peloton de gehele dag hanteerde. "Ze rijden al vijf dagen hard en dat zal nog wel 16 dagen zo blijven. Hopgelijk gaat het in het hooggebergte beter."

