Kittel: 'Verbanning Sagan wake-up call voor iedereen'

„Het is een wake-up call voor elke sprinter om aandacht te besteden aan de veiligheid van alle renners”, dicteert Marcel Kittel, die in de tweede etappe naar Luik oppermachtig was. „We weten allemaal dat een sprint soms gek kan zijn, maar de jury heeft een punt gemaakt met deze beslissing. En als we geen regels volgen, valt het misschien de andere kant op.”

Diens ploegleider en negenvoudig winnaar van een Tour-rit, Tom Steels, voegde daar aan toe: „De Tour heeft een voorbeeldfunctie. Beslissingen zijn hier altijd strenger dan ergens anders. Alles wat hier gebeurt, wordt met een vergrootglas bekeken, dus moet je een precedent scheppen”, aldus de ervaringsdeskundige, die zelf uit de Ronde van Frankrijk van 1997 werd gezet wegens het gooien van een bidon in een volle sprint. „Je zal waarschijnlijk ook zien dat het in de sprints wat rustiger aan gaat, dit verdict gaat toch in hun kop zitten.”

Foto: Hollandse Hoogte