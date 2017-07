De Noord-Hollander gaf Albert Timmer tijdens de vijfde etappe van de Tour de France een ijskoude bidon en vertelde hem dat er water inzat. De verhitte Timmer, die vanwege de gigantische hitte op het punt stond om te ontploffen, twijfelde geen moment en gooide de verkoelende inhoud direct over zijn gezicht.

Met pijn in zijn hart gaf hij de drinkfles vervolgens snel door aan Mike Teunissen, die er eveneens voor koos om het vocht over zijn gloeiende gezicht te mikken. Beiden betreurden hun keuze al snel. In de drinkfles bleek geen water te zitten, maar plakkerige dorstlesser...

"Albert en Mike zijn nu vast plannen aan het beramen om Ramon terug te pakken. Ik zou ogen in mijn achterhoofd hebben als ik Ramon was", stelde Laurens ten Dam na afloop van de door Fabio Aru gewonnen rit lachend vast in een video op Instagram

Vervolgens nam Ten Dam het nog wel op voor zijn kamergenoot. "Ik ben het wel een beetje met Ramon eens, je moet altijd eerst proeven wat er in je bidon zit."

Foto: Hollandse Hoogte