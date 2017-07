LIVE - Volg de zesde Tourrit vanaf 12:00 uur

6e etappe Vesoul – Troyes 216 kilometer, vlakke etappe

Foto: Tour de France

Na de klimmers komen donderdag normaal gesproken de sprinters weer aan de beurt om te strijden om de ritzege. De groene trui was de afgelopen vijf jaar in Parijs voor Peter Sagan, maar diens uitzetting uit de Tour maakt de weg vrij voor een opvolger.

De Duitser Marcel Kittel en de Fransman Arnaud Démare lijken vooralsnog het meeste aanspraak te maken. Zij zijn ook de mannen die in Troyes vooraan worden verwacht.

De etappe begint in Vesoul en kent een tussensprint in Colombey-les-Deux-Églises, een dorp dat bekendheid geniet omdat oud-president Charles de Gaulle er begraven ligt. Onderweg liggen er twee klimmetjes van de vierde categorie.

Aankomstplaats Troyes is voor de negende maal in het routeschema van de Tour opgenomen. In 2000 werd er voor het laatst gefinisht: de Duitser Erik Zabel, liefst zes keer winnaar van de groene trui, won de rit.

Michael Boogerd

Foto: ANP

"Opnieuw een sprintersrit en andermaal geef ik de aanvallers weinig kans dat ze hier weg kunnen blijven", aldus 12-voudig Tour de France-renner Michael Boogerd. "De laatste jaren zie je dat aanvallers steeds minder ruimte krijgen. Misschien komt het door de technologie dat het peloton precies tot waar ze aanvallers de vrijheid kunnen geven."

"Toch waren ontsnappingen zoals in 1991 met Chiappucci, Maassen, Bauer en Pensec spectaculair. Dan kon in een vlakke rit het klassement nog eens op z’n kop worden gezet. Tegenwoordig zijn de belangen in de Tour zo groot dat verrassingen geëlimineerd worden. In koersen als de Dauphiné en Vuelta gebeurt het nog wel eens dat het peloton zich misrekent, maar in de Tour niet."

