Eurlings wees vertrekverzoek vanuit NOC*NSF af

1 uur geleden ANP

Enkele bestuursleden van sportkoepel NOC*NSF hebben hun collega Camiel Eurlings eerder dit jaar gevraagd zijn functie neer te leggen. Eurlings, die in opspraak raakte omdat hij in de zomer van 2015 zijn toenmalige vriendin zou hebben mishandeld, wees dat echter af. Van een formeel verzoek vanuit de sportkoepel om op te stappen is geen sprake geweest, liet zowel Eurlings' woordvoerder Jan Driessen als een zegsman van NOC*NSF donderdag weten.