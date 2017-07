Telesport Kan Groenewegen profiteren van tumult en hitte in Tour?

48 min geleden

In Telesport Tour VNDG: kunnen we opnieuw sprintgeweld verwachten of zijn de renners door de uitsluiting van Peter Sagan gewaarschuwd? En verder: is de Tour al bijna beslist? En tot slot: een interview met Bauke Mollema over zijn kopman Alberto Contador.