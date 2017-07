premium

Vrouw toont zieke boodschap aan adres Cavendish

40 min geleden

Mark Cavendish vertelde gisteren dat hij via sociale media bedreigingen ontving aan het adres van zijn familie en vandaag laat zijn vrouw Peta een ziek voorbeeld zien van de berichten die de Britse sprinter krijgt sinds zijn incident met Peter Sagan. In de eindsprint van de vierde etappe van de Tour de France viel Cavendish nadat hij met Sagan in contact was gekomen. De wereldkampioen werd vervolgens uit de Tour gezet.