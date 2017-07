Van Gerwen en Van Barneveld verpletteren tegenstanders

Van Barneveld gooide in de eerste ronde met zijn nieuwe materiaal. De vijfvoudig wereldkampioen maakte eerder deze week zijn overstap van Unicorn naar Target bekend. De 50-jarige Hagenees gooit daarmee het roer om in de hoop op een zesde wereldtitel. Zijn gemiddelde van 83,5 punten per drie pijlen viel tegen, maar desondanks zegevierde 'Barney' wel met 6-0 in legs tegen de Chinees Cheng An Liu, die op een gemiddelde score van 69,14 bleef steken.

Zoals gewoonlijk noteerde Van Gerwen een gemiddelde van ruim boven de 100 punten (114,23). Ook hij had weinig te duchten van zijn tegenstander. Hai Long Chen kwam niet verder dan 64,2. De einduitslag van 6-0 in legs was daardoor niet verrassend te noemen.

Tijdens de World Series of Darts doet de wereldtop diverse wereldsteden aan. In de eerste ronde staan meestal affiches tegen lokale helden op de rol, zo ook in Sjanghai. Vanaf de tweede schifting ontmoeten de sterspelers elkaar. Tot op heden is namelijk nog geen Chinese darter doorgedrongen tot de laatste acht.