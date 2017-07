Vettel biedt excuses aan bij Hamilton

De Duitser zorgde voor veel opspraak door tijdens de afgelopen Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan tegen auto van Hamilton te rijden. Dit gebeurde nadat Vettel in de veronderstelling was dat de Brit opzettelijk vertraagde om hem te benadelen.

De Ferrari-coureur werd daarvoor al bestraft met een stop & go penalty tijdens de race. Bovendien moest hij zich eerder deze week verantwoorden bij autosportkoepel FIA, al sprak deze hem in feite vrij van het vergrijp.

"Vanuit de auto zat de actie van Lewis er heel anders uit dan buitenaf na afloop", legde Vettel uit in de aanloop naar de komende GP van Oostenrijk. De aanwezige media vroegen daar in een halfuur durende persconferentie nadrukkelijk veel over het incident aan zowel de Duitser als Hamilton.

"Het leek alsof hij opzettelijk een braketest gaf, maar ik besefte later dat dit niet zo was. Na de race heb ik nog even met Lewis gesproken. Wat ik deed was verkeerd en ik heb er ook nog de overwinning mee verloren. In elk geval heb ik Lewis mijn excuses aangeboden. Ik ben blij dat we nu weer verder kunnen, want we hebben heel veel respect voor elkaar."