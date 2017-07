Hamilton: 'Vettel moest beschuldiging terugnemen'

"Voor mij is het klaar, ik ben nu gefocust op dit weekeinde", aldus Hamilton aan de vooravond van de Grand Prix van Oostenrijk over het opmerkelijke incident tussen de titelrivalen.

"Na de vorige races heb ik alles gezegd wat ik erover wilde zeggen. We hebben nog zoveel races te rijden dit jaar en ik heb nog een achterstand in te halen."

"De verstandhouding tussen Sebastian en mij is verder niet veranderd door het incident. Maandag na de race hebben we elkaar nog gesproken, en we hebben elkaar daarna gesms't. Zo heb ik zijn excuses aanvaard."

Hamilton benadrukt dat alles weer koek en ei is tussen hemzelf en de Ferrari-coureur: "Ik heb nog steeds het meeste respect voor hem en blijf graag fanatiek tegen hem racen. Alleen wilde ik nadrukkelijk dat hij terugnam dat ik in die race opzettelijk zou hebben geremd om hem te laten botsen. Dat is namelijk echt niet zo."