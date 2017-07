Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Spits Oranje -19 knock-out na keiharde beuk op EK

40 min geleden

Joël Piroe was namens Oranje -19 tegen Duitsland nog de grote man met drie doelpunten, maar tegen Engeland ging het helemaal mis. De spits van PSV kreeg in de beginfase van het tweede EK-duel een enorme beuk in zijn rug en ging knock-out tegen de grond.