Hamilton en Vettel willen Alonso niet

Alonso heeft nadrukkelijk aangegeven te kijken naar renstallen als zijn huidige team McLaren-Honda deze zomer hem niet aan goede prestaties kan helpen. De Spanjaard worstelt al voor het derde seizoen op rij met de tegenvallende motor van de Japanse leverancier. Naar verluidt zou de tweevoudig wereldkampioen al gesprekken voeren met zowel Mercedes als Ferrari voor een zitje in 2018.

Lewis Hamilton liet in Oostenrijk echter duidelijk blijken dat hij het niet ziet zitten om wederom met Alonso in het team te rijden, zoals dat ook het geval was in 2007. "Ik ben blij met de teamgenoot die ik nu heb", stelde Hamilton. "Ik denk niet eens na over het idee dat Alonso erbij komt."

Ook Sebastian Vettel heeft liever niet dat Alonso bij Ferrari komt, nota bene de renstal die door de Spanjaard drie jaar geleden werd ingeruild voor McLaren. De Duitser: "Ik weet niet of ik er wat over te zeggen heb, maar ik heb liever Kimi Räikkönen."