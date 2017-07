Voor de 25-jarige atlete uit Utrecht was het haar tweede overwinning dit seizoen in de Diamond League op deze discipline. Eerder was ze de beste in Oslo (22,31). In Doha eindigde Schippers als tweede (22,45) achter haar grote rivale Elaine Thompson (22,19).

Schippers had in Lausanne geen 'last' van de atlete uit Jamaica. De olympische kampioene op de 100 en 200 meter richt zich dit jaar in de lange aanloop naar de WK in augustus in Londen volledig op de kortste afstand. Schippers wil in Engeland wel beide afstanden afwerken.

Met haar zege in Lausanne verstevigde Schippers haar leidende positie in het klassement van de 200 meter in de Diamond League. De nummer twee van Rio 2016 (21,88) kwam op het rechte stuk aan de leiding, maar liep op dat moment nog zeker geen gewonnen race. Marie-Josee Ta Lou uit Ivoorkust knokte tot aan finish en was slechts 0,06 seconde langzamer dan Schippers.

"Ik heb mijn beste seizoensprestatie verbeterd en dat maakt mij heel gelukkig'', liet Schippers voldaan weten. "De tegenstand van Marie-Josee op de laatste 100 meter was geweldig. Daardoor moest ik tot aan het einde voluit gaan. Sorry, dat ik nu niet nog wat meer kan zeggen, maar ik voel me vermoeid en een beetje duizelig.''

In Lausanne ontbrak Tori Bowie eveneens . De Amerikaanse atlete is dit seizoen vooralsnog met een tijd van 21,77 seconden de snelste vrouw op de 200 meter. Bowie zal bij de WK evenmin de 'dubbel' in Londen lopen, maar heeft nog geen keuze gemaakt tussen de 100 of 200 meter.