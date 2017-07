Toch werd de favoriet wel enigszins op de proef gesteld, getuige de tiebreak die hij nodig had in de eerste set. Daarin gunde hij zijn opponent vervolgens geen punt.

"In het begin was het even lastig'', luidde de eerste reactie van de grote kampioen. "Maar vanaf de tiebreak kwam ik beter in m'n spel. Vervolgens ging het lopen. Ik ben nog niet waar ik zijn moet, maar heb er alle vertrouwen in dat de stijgende lijn zich doorzet.''

In de eerste ronde was Federer nauwelijks aan tennis toegenomen, aangezien zijn tegenstander Alexandr Dolgopolov toen in de tweede set opgaf. De Zwitser leidde op dat moment wel, 6-3 3-0.

Federer won Wimbledon al zeven keer. Alleen Andy Murray (1) en Novak Djokovic (2) staan hoger op de plaatsingslijst van de huidige editie.

Met zijn overwinning komt de Helveet op gelijke hoogte met Serena Williams. Beiden hebben nu 316 zeges geboekt op een grandslamtoernooi, meer dan wie dan ook.