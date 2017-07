Valletta FC versloeg SS Folgore donderdag met 1-0 en dat was na de eerdere 2-0 zege voldoende voor een plek in de tweede voorronde.

FC Utrecht plaatste zich voor Europees voetbal vanwege het winnen van de play-offs. Na een 3-0 nederlaag op bezoek bij AZ werd thuis met dezelfde cijfers gewonnen, waarna de Alkmaarders werden afgetroefd in een strafschoppenreeks.

Het eerste duel tussen FC Utrecht Valletta FC wordt op 13 juli op Malta afgewerkt. Precies een week later volgt in Waalwijk de return. Het EK vrouwenvoetbal in Nederland maakt in die periode gebruik van De Galgenwaard.