De KNVB is inmiddels op de hoogte gebracht van de Chinese miljoeneninjectie volgens een KNVB-modelovereenkomst. Zodoende kan de licentiecommissie van de bond hier rekening mee houden bij de beoordeling van de ingediende begroting door ADO voor de licentie van aanstaand seizoen. ADO Den Haag hoopt dat de voetbalbond volgende week het licht op groen zet voor de club.

Foto: ANP Pro Shots

Hoewel de handtekening van de gemeente Den Haag als prioriteitsaandeelhouder ontbreekt onder die in Zeist gepresenteerde begroting. Omdat de gemeente het prioriteitsaandeel teruggeeft aan de club hoeft dat evenwel geen beletsel meer te zijn voor een nieuwe licentie. Zowel de gemeente Den Haag als ADO heeft de KNVB laten weten de teruggave van dit bijzondere aandeel met een nominale waarde van 1 euro 65 op dit moment te formaliseren.

Vanwege de miljoeneninjectie van UVS kon technisch manager Jeffrey van As deze week Donny Gorter en Lex Immers toevoegen aan de selectie van Groenendijk en tekende gisteren de 22-jarige Bas Kuipers een contract voor twee seizoenen in Den Haag. De linksback komt transfervrij over van Excelsior. Aanvaller Gervane Kastaneer, wiens contract niet werd verlengd bij ADO speelt de komende drie seizoenen bij FC Kaiserslautern in de 2.Bundesliga.