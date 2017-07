premium

Toezichthouders bijna klaar bij ADO

29 min geleden Valentijn Driessen

De Ondernemingskamer in Amsterdam zette in december 2016 Ben Knüppe en Job van der Have op ADO Den Haag om de club financieel op orde te krijgen en de rust terug te brengen in de bestuurskamer. Ruim een half jaar later heeft het duo als respectievelijk interim-voorzitter van de rvc (Knüppe) en tijdelijk beheerder van de aandelen van de Chinese grootaandeelhouder UVS (Van der Have) hun klus nagenoeg geklaard.