Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

ADO speelt oefenduel in Beijing

17 min geleden Valentijn Driessen

Om de herstelde betrekkingen tussen ADO Den Haag en grootaandeelhouder United Vansen (UVS) te onderstrepen, speelt de club later in de maand een vriendschappelijke wedstrijd in Beijing.