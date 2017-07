Foto - Kittel vindt rust bij Nederlandse volleybalster

Vooral een virus gooide in 2015 roet in het eten. Dat zorgde - mede vanwege tegenvallende resultaten - voor een gespannen verhouding met zijn toenmalige ploeg Giant-Alpecin. Ploegleider Patrick Lefevere pikte in 2016 met Quick-Step de tussen het wal en schip geraakte sprinter op en sprak direct het volste vertrouwen in hem uit. Met als vaste begeleider Tom Steels werkte Kittel 'in alle rust' toe naar nieuw succes.

In zijn privéleven vond Kittel daarbij de rust bij de Nederlandse volleybalster Tess von Piekartz, die als topsportster precies begreep door welk diep dal hij was gegaan. Tijdens zijn eerste grote afspraak, de Giro d’Italia, won Kittel vorig jaar weer twee ritten. In de Tour was hij eenmaal in een millimetersprint de beste. "Ik vond Marcel in de Giro alweer imponerend. Dit is echter de Tour, waar het niveau in de sprints nog een stuk hoger ligt. Zo sterk als hij nu rijdt, zag ik hem in dienst van onze ploeg niet eerder”, oordeelde Steels.

Toch heeft Kittel in deze Tour nog niet zijn ideale sprint kunnen rijden. Zowel in Luik als in Troyes kon hij niet ideaal worden afgezet. „Marcel heeft echter zoveel vermogen”, vervolgde Steels. "Wanneer hij de eerste veertig meter op snelheid kan komen, dan rijdt hij kilometers per uur sneller dan de rest. Dat is echt fenomenaal. Als je ziet vanuit welke positie hij nu twee keer moet komen, dan zou iedere andere sprinter altijd geklopt zijn. Hij wint nu nog met twee lengtes voorsprong. Dat wil zeggen dat hij in 200 meter op iedereen zeker zeven ’fietsen’ pakt. Dat heb ik zelden gezien.”