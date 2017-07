'Barney' nog niet tevreden: 'Meer oefenen met nieuw materiaal'

Van Barneveld won desondanks zijn partij in de eerste ronde met gemak. De Chinees Cheng An Liu werd met 6-0 geklopt, maar het gemiddelde van 83,5 viel behoorlijk tegen. In de kwartfinale moet het niveau omhoog, want dan wacht niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Schot won tegen Wei Hong Li, eveneens uit China, ook met 6-0. Maar hij gooide wel een gemiddelde van 108,65. "Gary is één van de beste spelers in het circuit. Maar de 6-0 zege is voor mij een goede start van het toernooi."

Anderson kijkt niet echt naar zijn tegenstander. "Ik speel gewoon darts. Ik maak me niet druk om andere darters. Ik doe mijn best en zie wel wat er gebeurt." Naast Van Barneveld zit ook Michael van Gerwen bij de Sjanghai Masters in de kwartfinales. De 28-jarige Brabander en regerend wereldkampioen neemt het daarin op tegen aartsrivaal Phil Taylor.