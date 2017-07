"Met de ace op de zesde hole heb ik niks gewonnen helaas, dat heb ik weer", reageerde Luiten op zijn eigen website. "Maar het is altijd lekker natuurlijk. De hole was ruim 100 meter en ik sloeg een pitchingwedge, de bal landde ongeveer een meter voor de hole en ging er in. De hole-in-one en een birdie erna hielden de schade voor vandaag beperkt."

Maar verder was Luiten zeker niet tevreden over zijn behaalde niveau. "Mijn spel was niet goed, ik maakte te veel foutjes. Op mijn tweede hole, hole 11 - een makkelijke par 4 - lig ik midden fairway maar maak ik bogey. Twee holes later dezelfde fout, midden green na drie slagen en toch een bogey. Ik miste te veel fairways om de vlag te kunnen aanvallen."