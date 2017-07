PSV haalt drie talenten bij A-selectie

Ze hebben vorig seizoen gedurende een langere periode met ons meegetraind. Ze zijn er nu aan toe om definitief de stap te zetten”, legt Cocu op de website van PSV uit.

De stap van de beloften naar de A-selectie is volgens Cocu groot. "Daarom laten we onze talenten in principe altijd eerst een periode meetrainen alvorens we ze naar de profzijde halen. Zij kunnen dan ervaren wat er bij het eerste elftal wordt gevraagd en wij –de staf- kunnen ze goed monitoren. Wij denken dat dit in veruit de meeste gevallen de juiste manier is. Sam, Dante en Pablo zijn er klaar voor. Het zijn stuk voor stuk jongens met potentie gebleken.”