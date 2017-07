Het vertrouwen in Veltman is groot. Zo wordt zijn contract ook tot medio 2020 verlengd. De nieuwe trainer Marcel Keizer maakte het nieuws over het aanvoerderschap vandaag tijdens het trainingskamp in Oostenrijk bekend. Veltman betreedt zaterdag tijdens de oefenwedstrijd met Werder Bremen voor de eerste keer als nieuwe aanvoerder het veld.

Lees ook op telesport.nl:

- Bilblessure houdt Van Leer aan de kant

- Video: Van der Sar weer onder de lat