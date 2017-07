'Neef oud-F1-coureur Berger gaat F1 testen'

Auer is het neefje van Gerhard Berger, de Oostenrijker die in de jaren tachtig en negentig actief was als F1-coureur en tien Grands Prix won. Tegen het Duitse Bild geeft hij aan: "Zoals het er nu naar uitziet, zal Lucas tijdens de Young Driver Test in Hongarije met Force India testen."

De 22-jarige Oostenrijker is op het moment voor het derde jaar actief in het Duitse toerwagenkampioenschap (DTM). Daarvoor reed hij drie jaar in het Europees kampioenschap Formule 3, onder meer tegen Max Verstappen en Esteban Ocon, die nu bij Force India in de Formule 1 racet.

Auer wordt daarbij geholpen door de band met Mercedes, waarvoor hij in de DTM rijdt en dat motoren levert aan Force India, en BWT, de waterfabrikant die zowel zijn DTM-team als Force India sponsort.