Schuurs met Koolhof onderuit op Wimbledon

Eerder op de dag wist Schuurs met haar Belgische teamgenoot Elise Mertens wel de derde ronde te bereiken in het dubbelspel. Het koppel was in twee sets te sterk voor Nadia Kychenok en Olga Savchuk uit Oekraïne. Na bijna anderhalf uur stond op baan 7 de eindstand op het scorebord: 6-4 6-4.

In de volgende ronde speelt het Nederlands/Belgische koppel tegen de winnaar van het duel tussen het als achtste geplaatste tweetal Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (beiden uit Australië) en Chuang Chia-jung (uit Taiwan)/Misaki Doi (Japan).