Hamilton moet vijf plaatsen naar achteren

De regels schrijven voor dat coureurs zes races achter elkaar met dezelfde versnellingsbak moeten rijden, maar het exemplaar van Hamilton moest al voortijdig vervangen worden.

Hoofdsteun

Volgens een woordvoerder van Mercedes dateren de problemen met de versnellingsbak van de voorgaande race in Azerbeidzjan. Hamilton koerste in Bakoe af op de winst, tot zijn hoofdsteun kapot ging en hij in de pitsstraat een nieuwe moest halen. De Brit kwam als vijfde over de finish, nog achter zijn Duitse rivaal Sebastian Vettel die tijdens de race twee keer tegen hem aan was gereden. De coureur van Ferrari moest voor straf 10 seconden stilstaan in de pits.

De Brit, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, was vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Spielberg in Oostenrijk twee keer de snelste. Zaterdag volgen de derde training en kwalificatie. Hamilton zal daarin proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Hij moet zondag namelijk vijf plekken naar achteren voor de start van de race. Dat betekent dat hij hoogstens vanaf de zesde plaats kan vertrekken.

Poleposition

De 32-jarige Brit veroverde bij vijf van de acht vorige grands prix poleposition, onder meer bij de laatste twee races in Canada en Azerbeidzjan. Hamilton staat op de tweede plaats in het WK, met veertien punten achterstand op Vettel.