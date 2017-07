Vliegende start volleybalsters in Apeldoorn

De volleybalsters moeten het tijdens de World Grand Prix stellen zonder Lonneke Slöetjes. De diagonaalaanvalster, die doorgaans de punten binnen moet slaan, staat vanwege een operatie aan haar knie zo'n zes weken aan de kant. Naast Slöetjes, die in Apeldoorn wel langs de kant zat om haar teamgenotes aan te moedigen, ontbreekt ook libero Debby Pilon-Stam in de groep.

'Druk als motivatie'

Tegen de Dominicaanse Republiek deed het gemis van die twee krachten zich vrijdag niet voelen. Celeste Plak was met zeventien punten het beste op dreef bij Oranje, dat vorig jaar brons pakte in de World Grand Prix. "Celeste deed het geweldig op de plek van Lonneke", zei Morrison. Plak is niet verzekerd van een vaste plek in de ploeg, maar greep tegen de Dominicaanse Republiek haar kans. "Ik ben blij dat ik het team kon helpen met een aantal punten en met energie", zei de uitblinkster. "Ik houd wel van een beetje druk, ik zie dat vooral als motivatie."

Final Six

Oranje gaat volgende week naar Rusland voor het tweede speelweekeinde van de World Grand Prix en reist daarna door naar Brazilië, voor de laatste drie wedstrijden. De vijf beste landen uit de reeks plaatsen zich voor de Final Six van begin augustus in China, dat als gastland automatisch is geplaatst.