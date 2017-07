Holland Acht naar finale in Luzern

Alleen de eerste twee boten kwalificeerden zich voor de finale, die zondag wordt gevaren. De andere teams, waaronder ook de tweede Nederlandse boot, zijn op de herkansing aangewezen. In de eerste manche zegevierde Duitsland (5.35,04), gevolgd door olympisch kampioen Groot-Brittannië (5.36,13).

Rio

Voor de eerste Nederlandse ploeg verschenen Mechiel Versluis, Boaz Meylink, Kaj Hendriks, Ruben Knab, Roel Braas, Tone Wieten, Bjorn van den Ende, Robert Lücken en stuurman Diederik van Engelenburg aan de start. Van deze formatie waren Versluis, Meylink, Wieten, Hendriks en Lücken ook vorig jaar bij Rio 2016 van de partij waar de Holland Acht brons veroverde.

Vrouwen dubbelvier

Bij de vrouwen kwalificeerde de dubbelvier zich direct voor de finale met een overwinning in de eerste serie. Het Nederlandse team, bestaande uit Lisa Scheenaard, Olivia van Rooijen, Sophie Souwer en Nicole Beukers, was duidelijk de snelste boot in de voorronde. Het viertal is zondag de grote favoriet voor goud. Beukers won bij Rio 2016 olympisch zilver in deze discipline.