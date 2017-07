Murray ontsnapt aan vroege uitschakeling

In de vierde set verspeelde Fognini een voorsprong van 5-2, inclusief liefst vijf setpoints. Murray speelt in de vierde ronde tegen de Fransman Benoît Paire. Die twee speelden één keer eerder tegen elkaar. Vorig jaar won de Brit op het graveltoernooi van Monte Carlo in drie sets.

Diep gaan

Murray was vooraf niet helemaal gerust op een goede afloop. De tweevoudige kampioen verloor in de voorgaande zes duels immers al drie keer van Fognini. In Rome, op gravel, was de Schot in mei nog vrijwel kansloos tegen de 30-jarige Italiaan. Voor eigen publiek nam Murray op het 'heilige' gras revanche, al moest hij daarvoor behoorlijk diep gaan.

Na een soepele eerste set leverde Murray in de tweede set meteen zijn service in. Fognini deed echter hetzelfde, waardoor de stand snel weer gelijk was (1-1). In de vijfde game kon Murray opnieuw zijn service niet behouden (2-3). Dat was voor Fognini voldoende om de setwinst veilig te stellen.

Opgepept

Bij het begin van de derde set pepte Murray zich duidelijk zichtbaar en hoorbaar op. In de vierde game brak de Britse thuisspeler de opslag van Fognini, waarna hij mede dankzij zijn sterke service de set simpel kon binnenhalen.

Fognini, ogenschijnlijk niet helemaal fit door een pijnlijke enkel, begon vol goede moed aan de vierde set. In de zesde game had hij zijn break te pakken waarna hij de set voor het grijpen had. Fognini maakte echter onder druk van de knokkende Murray zoveel fouten, dat een vijfde set er toch niet meer inzat.