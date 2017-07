Valencia haalt keeper weg bij Juventus

Neto fungeerde de afgelopen twee seizoenen als reservekeeper achter Gianluigi Buffon in Turijn. Hij speelde elf competitiewedstrijden voor de 'Oude Dame' in de Serie A, nadat hij daarvoor jaren onder de lat had gestaan bij Fiorentina.

Champions League

Neto veroverde met Juventus twee keer op rij de Italiaanse 'dubbel', het kampioenschap en de beker. De ploeg uit Turijn bereikte afgelopen seizoen ook de finale van de Champions League, waarin Real Madrid te sterk was.

Neto neemt bij Valencia de plek onder de lat over van zijn landgenoot Diego Alves, die voor een vertrek staat. Alves gaat waarschijnlijk naar AS Roma.