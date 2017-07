Kittel wint met kleinste verschil ooit

Het oude record stond op naam van Pieter Weening, die in 2005 in Gérardmer in een sprint-a-deux 0.008 seconde sneller was dan Andreas Klöden.

Geen idee

Natuurlijk had Kittel voorbij de finish geen idee of hij gewonnen had. De Duitser schatte de laatste rechte lijn verkeerd in. "Toen we de bocht om kwamen, dacht ik dat ik nog 200 meter had tot de streep. Het bleek maar 120 meter te zijn. Ik moest hopen dat de deur open ging aan de rechterkant, zodat ik daar nog kon versnellen. Ik heb veel geluk gehad dat daar ruimte was. Ik wist dat ik moest jumpen om een kans te maken. Dat pakte uitstekend uit.”

Doordat Arnaud Démare ziekjes was, nam Kittel ook de groene trui over van de Fransman. Démare had een beroerde nacht in een hotel zonder airco achter de rug.

