Echt om de hoek ligt het vaartuig niet trouwens. De Oostenrijkse miljardair kocht in 2013 de DeepFlight Super Falcon voor een bedrag van circa 1,7 miljoen dollar, vooral bedoeld om gasten rond te varen in de omgeving van zijn privé-eiland in Fiji.

Goedkeuring

Verstappen heeft al sinds zijn entree in de koningsklasse van de autosport een goede relatie met Mateschitz. De laatste gaf, in 2014 hoogstpersoonlijk zijn goedkeuring alvorens de Limburger zijn eerste F1-contract bij Red Bulls opleidingsteam Toro Rosso kreeg voorgeschoteld. "Hij ziet het gelukkig in me zitten”, lacht Verstappen.

Echt frequent contact hebben ze echter niet met elkaar. Max Verstappen: "Meneer Mateschitz is een rustige, super aardige man, die graag op de achtergrond blijft. Ik denk dat hij in een jaar maar twee tot drie keer bij een race aanwezig is. Logisch, want hij is ook druk met andere dingen. We whats-appen niet, maar ik krijg soms wel een belletje van hem. Hij is in ieder geval enorm betrokken en een sportliefhebber, maar dat lijkt me duidelijk. Anders bezit je niet twee F1-teams.”

Lees het hele verhaal met Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz in de premium-editie van TELESPORT.